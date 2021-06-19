Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена приступила к выводу части американских военных и вооружений из ряда ближневосточных государств, пишет The Wall Street Journal.

По информации источников издания, сокращение техники началось после телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Напомним, беседа состоялась 3 июня.

Уточняется, что Вашингтон передислоцирует восемь батарей зенитных ракетных комплексов Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии.

Кроме того, из Саудовской Аравии будет выведен комплекс американской системы противоракетной обороны THAAD. Из региона также перебросят часть военных самолётов и «сотни военных».

Отмечается, что США планируют перенаправить ВС «на вызовы со стороны КНР и РФ».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты вывели треть своих сил из Афганистана. Кроме того, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что намерен внести на рассмотрение законопроект об отмене разрешения применения военной силы в Ираке (aif.ru)