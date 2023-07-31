Украина получила от США грант в размере 1,25 миллиарда долларов, его планируют направить на выплату зарплат и соцпомощь, сообщили в понедельник в украинском правительстве.
«От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 миллиарда долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
По информации кабмина, грант выделен в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления». Он предусматривает частичную компенсацию расходов бюджета, в частности, социальных и гуманитарных.
«Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи и других социальных выплат», — отметили в правительстве.