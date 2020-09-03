США впервые разрешили строительство коммерческого ядерного реактора

Власти Соединенных Штатов впервые разрешили строительство небольшого коммерческого ядерного реактора, сообщает Associated Press.

Комиссия по ядерному регулированию США одобрила заявку компании NuScale Power строительство модульного ядерного реактора, указано в сообщении. Реактор планируется возвести на территории американского министерства энергетики в штате Айдахо. Отмечается, что мощности небольшого реактора хватит для обеспечения питания более 50 тысяч домов.

Проект предусматривает строительство 12 маленьких реакторов, его реализация планируется в 2029-2030 годах, отмечает агентство. По данным компании, реакторы обладают расширенными функциями безопасности, в том числе самоохлаждением и автоматическим отключением.(Комиссия по ядерному регулированию США )