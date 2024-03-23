Украина надеется подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов у Болгарии, чтобы компенсировать потерю захваченной Россией в феврале 2022 года и удерживаемой по сей день крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил агентству Reuters в пятницу, 22 марта, глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин.

Новые реакторы будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины и оснащены оборудованием российской разработки, которое Киев хочет импортировать из Болгарии, сказал Котин, уточнив, что переговоры между украинским и болгарским правительствами продолжаются. «Я думаю, что где-то в июне мы будем иметь результат по заключению контрактов с Болгарией на приобретение этого оборудования», — сказал он в интервью агентству. (DW)