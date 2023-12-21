Украина в поисках новых солдат для оборонительной войны против России намерена с будущего года призвать из запаса на военную службу мужчин-украинцев, находящихся за границей. Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, проживающие в Германии и других странах, должны будут явиться на призывные пункты вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью изданиям Bild, Welt TV и Politico, обнародованном в четверг, 21 декабря.

Умеров сказал, что речь идет о приглашении явиться на призывные пункты, но в то же время дал отчетливо понять, что уклоняющимся будут грозить санкции. «Мы пока еще обсуждаем, что должно произойти, если они не явятся добровольно», — отметил министр.

Власти Украины намерены призвать еще 450-500 тысяч мужчин, числящихся в запасе, для отражения российской агрессии, но финансовые и политические условия для этого пока не созданы. Президент страны Владимир Зеленский назвал мобилизацию «чувствительным вопросом».

Рустем Умеров подчеркнул, что в вопросе мобилизации важна справедливость. Мобилизованным должно быть заранее известно, как их будут обучать и оснащать, где и когда они будут служить, а также когда они будут уволены со службы, пояснил он.

Несмотря на запрет, многие украинские мужчины спасаясь от призыва в армию, бежали за границу. В последние недели российские войска заметно усилили наступление по всему фронту в Украине. Особенно тяжелые бои идут в районе Авдеевки под Донецком. (DW)