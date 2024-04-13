Соединенные Штаты осуждают захват коммерческого судна MSC Aries в Ормузском проливе и призывают освободить его экипаж. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает ТАСС.

«Мы решительно осуждаем захват Ираном принадлежащего британской компании судна MSC Aries под португальским флагом в международных водах, — написала она. — Мы призываем Иран немедленно освободить судно и его экипаж».

Уотсон назвала захват контейнеровоза «вопиющим нарушением международного права» и «актом пиратства со стороны Корпуса стражей исламской революции».