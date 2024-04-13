Глава МИД Израиль Исраэль Кац призвал мировое сообщество ввести санкции против Ирана в ответ на захват связанного с Израилем судна, сообщает в субботу Jerusalem Post.

«Режим аятоллы Хаменеи поддерживает преступления ХАМАС. А теперь этот режим еще и проводит пиратские операции в нарушение международных законов», — заявил он.

Как подчеркнул министр, «призываю ЕС и весь свободный мир немедленно признать КСИР террористической группировкой и ввести санкции против Ирана».

Ранее в субботу в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что взяли под контроль судно, которое, по его данным, связано с Израилем. Агентство Mehr уточняет, что операция прошла «в районе Персидского залива в субботу».