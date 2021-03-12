США ведут непрямые переговоры с Ираном через ЕС

Вашингтон через ЕС ведет непрямые дипломатические переговоры с Ираном и ждет соображений Тегерана по ситуации вокруг ядерной сделки.

Об этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на брифинге в пятницу, передает ТАСС.

«Дипломатия с Ираном продолжается, но не напрямую в настоящий момент. Есть коммуникации через европейцев и других <…>. На данном этапе мы ждем, чтобы услышать дальнейшие [соображения] от иранцев относительно того, как они хотели бы действовать дальше», — сказал он.

| 2021-03-12T22:12:17+04:00 12 марта 2021, 23:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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