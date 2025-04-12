В столице Омана Маскате начались непрямые переговоры между делегациями Ирана и США. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Непрямые переговоры между министром иностранных дел Аббасом Арагчи и Стивом Уиткоффом, специальным представителем президента США по Ближнему Востоку, начались при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаида», — говорится в сообщении.

Глава МИД Ирана выразил серьезное намерение страны заключить справедливое и достойное соглашение на переговорах с США, заявив, что такое же отношение со стороны Вашингтона увеличит шансы на заключение предварительной сделки, определяющей ход переговоров.

Он отметил, что эти переговоры касаются только иранской ядерной программы.