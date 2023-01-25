Пентагон планирует шестикратное увеличение производства артиллерийских снарядов, значительная часть которых предназначается для поставок Украине, сообщает газета The New York Times со ссылкой на отчет командования Сухопутных войск США.

До российского вторжения в Украину американские военные заводы производили 14 400 артиллерийских снарядов в месяц. Пентагон планирует в течение двух лет довести производство до 90 тысяч снарядов в месяц. Уже заключены соответствующие договоры с частными компаниями.

Такого количества снарядов в США не производилось со времен Корейской войны. Речь идет о 155-мм неуправляемых снарядах для дальнобойных гаубиц. Сейчас они выпускаются на шести государственных заводах частными компаниями по контрактам с Пентагоном.

Ожидается, что практически вся продукция этих заводов будет отправляться в Украину. Как подчеркивает газета, решение о резком увеличении производства снарядов свидетельствует о готовности Соединенных Штатов поддерживать Украину в течение затяжной войны с Россией.