Содержание президента России Владимира Путина и его администрации в 2026 году вновь подорожает для российских налогоплательщиков, следует из проекта закона о бюджете, который опубликован в единой базе Госдумы.

Согласно документу, расходы по статье «функционирование президента и его администрации» составят 32,917 млрд рублей — то есть в среднем 2,74 млрд рублей в месяц, 633 млн рублей в неделю, или 90 млн рублей в день.

По сравнению с текущим годом (30,926 млрд рублей) содержание Путина станет дороже почти на 2 млрд рублей и обойдется в сумму, превышающую годовые бюджеты бедных российских регионов (28,8 млрд рублей в Калмыкии, 24,2 млрд рублей в Еврейском автономном округе).

В 2027 году финансирование президента и АП вырастет на дополнительные 809 млн рублей, до 33,726 млрд; а в 2028-м — еще на 906 млн рублей, до 34,632 млрд.

Три четверти дополнительного финансирования — 1,511 млрд рублей в 2026 году — уйдет на повышения зарплат для работников АП. Остаток — около 500 млн рублей — заложен на дополнительные «закупки товаров, работ и услуг» для нужд Кремля.

Вслед за президентом подорожает для бюджета содержание Думы и Совета Федерации. Расходы на нижнюю палату парламента в 2026 году планируется увеличить на 2,3 млрд рублей — до 17,648 млрд. При этом больше половины новых денег — 1,265 млрд рублей — уйдет на зарплаты в Думе, которые в сумме обойдутся бюджету 11,257 млрд рублей в год.

Совет Федерации получит 373 млн рублей дополнительного финансирования в следующем году и обойдется казне в 8,622 млрд рублей, следует из материалов бюджета.

Расходы на аппарат правительства, премьера Михаила Мишустина и его заместителей увеличатся почти на 1 млрд рублей в следующем году, до 13 млрд рублей, а затем еще на столько же последующие два года — до 13,48 млрд в 2027-м и 13,95 млрд в 2028-м.

Общие расходы бюджета, согласно проекту, вырастут в следующем году на 1,2 трлн рублей, до 44 трлн. При этом доходы составят 40,3 трлн. В результате в казне образуется «дыра» на 3,7 трлн рублей.

Чтобы покрыть дефицит, который в этом году в номинальном выражении побьет рекорд пандемии, власти планируют увеличить НДС с 20 до 22%, а также провести радикальную налоговую реформу для малого бизнеса, снизив порог для упрощенной системы налогообложения с 60 млн до 10 млн рублей ежегодного дохода. (moscowtimes.ru)