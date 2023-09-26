Доля военных расходов в российском бюджете-2024 станет рекордной с последних лет Советского Союза, свидетельствуют подсчеты The Moscow Times.

По данным Bloomberg, по статье «национальная оборона» правительство намерено потратить в следующем году 10,8 триллиона рублей — на 70% больше, чем в текущем (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и втрое выше показателей довоенного 2021 года (3,5 трлн).

В результате впервые армия и заводы военно-промышленного комплекса «съедят» практически каждый третий потраченный казной рубль (29,5%).

Для сравнения: в бюджет текущего года изначально закладывали лишь 19% расходов на оборону (5 трлн рублей из 26,1 трлн); в первый год войны с Украиной эта доля составляла 17% (4,7 трлн рублей из 27,8 трлн).

На третий год вторжения, которое сделало Россию мировым рекордсменом по числу санкций и принесло, по данным американской разведки, потери в 300 тысяч человек, «счет» за войну для бюджета удвоится, а накопленным итогом превысит $200 млрд — сумму, сравнимую с ВВП таких стран, как Греция или Венгрия.

«Таких военных расходов еще не было за всю современную историю России», — отмечает Александра Прокопенко, приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Треть бюджета на оборону тратил СССР в свои последние годы. Так, в бюджете-1990 на «военные цели» было заложено 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4% (данные опубликованы в архиве экс-премьера РФ Егора Гайдара).

Если же учесть суммарные расходы на силовиков, включая полицию, Росгвардию и систему ФСИН, то Россия уже побила рекорды позднесоветского периода. В сумме на статьи «национальная оборона» и «национальная безопасность» (3,5 трлн рублей) приходится почти 40% бюджета против 33% в 1990 году.

«Это показывает, что Кремль расставил свои приоритеты, и главный приоритет — это война. <…> Путин готовится к вечной войне, война стала критически важной для режима и экономики», — говорит Прокопенко (ее цитирует Financial Times).

Чтобы свести концы с концами в военном бюджете, власти пустят «под нож» расходы на поддержку экономики: они уменьшатся с 4,1 до 3,9 трлн рублей. Ассигнования на здравоохранение и образование останутся неизменными (по 1,6 трлн рублей), но в реальном выражении — с учетом инфляции — сократятся.

Наполнить казну в год президентских выборов, когда Кремль традиционно покупает лояльность бедного электората раздачей денег, правительству помогут новые сборы. С 1 октября экспортеры будут платить «курсовую пошлину» — де-факто «налог на девальвацию рубля». Пошлина, которая взимается, если доллар стоит дороже 80 рублей, и увеличивается вместе с курсом американской валюты, принесет в бюджет до 700 млрд рублей.

В целом доходы бюджета, согласно плану, должны вырасти до 35 трлн рублей. «Это значительное увеличение, учитывая, что в этом году собираемость доходов ожидается менее 30 трлн руб. Таким образом, Минфин планирует снизить в 2024 году бюджетный дефицит с 3 трлн до 1,6 трлн рублей за счет налоговых инициатив», — пишут аналитики Альфа-банка. (moscowtimes.ru)