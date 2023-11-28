Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 ноября, подписал закон о федеральном бюджете на 2024 — 26 гг.

Согласно документу, который 15 ноября приняла Госдума, а спустя неделю утвердил Совет Федерации, в следующем году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

За год по статье «национальная оборона» бюджет потратит 10,775 трлн рублей — на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и втрое выше показателей довоенного 2021 года (3,5 трлн).

Доля военных расходов в бюджете, общий размер которого составит 36,66 трлн рублей, достигнет 29,5%. Для сравнения: в бюджет текущего года изначально закладывали лишь 19% расходов на оборону (5 трлн рублей из 26,1 трлн); в первый год войны с Украиной эта доля составляла 17% (4,7 трлн рублей из 27,8 трлн).

Треть бюджета на оборону тратил СССР в свои последние годы. Так, в бюджете-1990 на «военные цели» было заложено 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4% (данные опубликованы в архиве экс-премьера РФ Егора Гайдара).

Еще 3,338 трлн рублей, согласно закону о бюджете, правительство потратит по статье «национальная безопасность», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. По сравнению с текущим годом эти траты увеличатся на 163 млрд рублей. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

Чтобы свести концы с концами, правительство пустит «под нож» расходы на поддержку национальной экономики: они уменьшатся с 4,125 до 3,889 трлн рублей. Финансирование образования и медицины — по 1,6 трлн рублей — будет «заморожено», а в реальном выражении — с учетом инфляции — сократится.

Расходы по национальному проекту «Здравоохранение» планируется урезать на 10%, с 321,3 до 289,9 млрд рублей, причем секвестр затронет почти все его подпрограммы. Расходы по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» сократятся на 14%, до 81,64 млрд рублей. Федпроект «Борьба с онкологическими заболеваниями» похудеет на 8%, до 147,4 млрд рублей. Расходы на развитие детского здравоохранения сократятся почти вдвое — с 19,5 до 10,2 млрд рублей; на развитие первичной медпомощи — на 20%, до 7,677 млрд рублей.

Почти 20% финансирования потеряет нацпроект поддержки малого бизнеса (67,7 млрд рублей); на 25% сокращаются расходы на федпроект «Развитие инфраструктуры для научных исследований» — до 47 млрд рублей. На 28% будут урезаны ассигнования на госпрограмму «Развитие авиационной промышленности» — 37,3 млрд рублей. Кроме того, правительство планирует сэкономить на поддержке регионов: трансферты им из федерального бюджета станут меньше на 4% — 1,474 трлн рублей.

Финансирование госпропаганды при этом останется на рекордных уровнях: госСМИ получат из бюджета 121,3 млрд рублей против 122 млрд в текущем году. Расходы по статье «культура и кинематография», куда зашиты бюджеты на создание провоенных пропагандистских фильмов, увеличатся на 11%, до 234 млрд рублей.

«Все для фронта, все для победы», — говорил в сентябре, комментируя документ, глава Минфина Антон Силуанов. Он призывал не беспокоиться, что в казне не хватит денег. «Но на то, что запланировано, хватит. Нормальный, здоровый бюджет», — подчеркнул министр. (moscowtimes.ru)