Европейский Союз направил во Францию и Испанию самолеты, вертолеты и пожарные расчеты в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в понедельник, 27 июля.

«Во Францию ЕС направил семь самолетов и четыре вертолета из Чехии, Хорватии, Германии, Португалии, Словакии, Швеции и Турции. Большая часть этой воздушной техники входит в состав противопожарного флота RescEU. Для Испании ЕС мобилизовал шесть самолетов, 134 пожарных и 41 транспортное средство из Португалии», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия напомнила, что в рамках мер ЕС по подготовке к сезону лесных пожаров в этом году пожарные команды из других европейских стран были предварительно размещены во Франции и Испании еще до начала пожаров, что позволило им немедленно усилить национальные службы реагирования.

Когда государство обращается за помощью через механизм гражданской защиты ЕС, запрос отправляется всем 37 странам-участницам этой платформы солидарности. Каждая из них может предложить самолеты, вертолеты, пожарные команды, оборудование или экспертов, а ЕК координирует и софинансирует их развертывание.