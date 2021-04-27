США считают, что отношения с Россией останутся проблемными

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты стремятся к налаживанию и поддержке открытого диалога по вопросам стратегической стабильности, сообщает РИА «Новости».

«Мы хотим наладить и поддерживать открытый диалог с РФ по ряду вопросов, связанных со стратегической стабильностью, включая дискуссии по контролю над вооружениями в развитие продления договора об СНВ. Мы планируем, что у нас будет более подробная информация на эту тему в предстоящие месяцы», — заявил Прайс.

Также он отметил, что несмотря на эти стремления, отношения между Россией и Соединенными Штатами останутся проблемными.

«Наша цель состоит в выстраивании отношений с Россией, которые будут предсказуемыми и стабильными», — дополнил Прайс.

| 2021-04-27T22:10:57+04:00 27 апреля 2021, 23:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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