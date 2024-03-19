США не выйдут из НАТО, если «Европа заплатит за это». Об этом заявил экс-глава Белого дома и нынешний кандидат на главный пост в стране от Республиканской партии Дональд Трамп, сообщает Politico.

По его словам, США «на 100 процентов» останутся в НАТО под его руководством, пока европейские страны «будут играть честно». При этом Трамп подтвердил свою преданность Североатлантическому Альянсу, но предупредил европейские страны, чтобы те не «использовали» американскую поддержку, ведь «Европа должна заплатить свою справедливую долю расходов на оборону».

«НАТО должно относиться к США честно, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы», — сказал политик.

Отвечая на прямой вопрос, придут ли во время его президентства США на помощь атакованным странам НАТО, Трамп ответил утвердительно.

«Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных», — уточнил экс-президент США.