США продолжат оставаться крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, несмотря на приостановку администрацией процесса одобрения новых контрактов на экспорт этого вида топлива. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Грэнхолм отметила, что США останутся главным экспортером СПГ в мире даже с учетом уже заключенных контрактов и будущего увеличения экспорта к 2030 году. Министр также подчеркнула, что европейские союзники продолжат интересоваться поставками СПГ из США, несмотря на политику постепенного отказа от ископаемых топлив.

При этом решение президента США о приостановке процедур одобрения новых контрактов может замедлить инвестиционные решения относительно новых предприятий по производству СПГ.