Полиция Германии выпустила отчет об инцидентах, произошедших за последние дни в аэропортах страны. Согласно документу, который приводит Bild, в пятницу правоохранители задержали 41-летнего гражданина Хорватии, заподозренного в запуске беспилотника, который утром того же дня заметили в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне — крупнейшего в Германии и входящего в топ-5 по пассажиропотоку в Европе. В отношении задержанного заведено дело об административном правонарушении. Полиция выясняет, с какой целью он запускал БПЛА.

В отчете также говорится, что аналогичные происшествия с дронами имели место на севере Германии. Так, 4 октября полиция зафиксировала полет беспилотника над складом боеприпасов возле города Йевер в Нижней Саксонии. Ведется расследование, происхождение дронов пока не выяснено. Кроме того, в четверг еще три беспилотника были замечены в городе Гифхорн в Нижней Саксонии, недалеко от которого расположена база авиаотряда полиции. Объекты двигались на высоте около 100 метров со скоростью до 100 км/ч, сказано в отчете полиции.

2 и 3 октября, два дня подряд, несколько неопознанных беспилотников появлялись в районе второго по величине аэропорта ФРГ — мюнхенского. Полиция установила, что это были военные разведывательные дроны. Однако поиски оператора беспилотников не принесли успеха, несмотря на запуск полицейского вертолета.

Из-за этих дронов в авиагавани Мюнхена два дня подряд вводились многочасовые ограничения на полеты. В результате десятки рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, задержаны или отменены. В общей сложности за двое суток это повлияло на планы около 8 тысяч пассажиров.

До этого массовые полеты неизвестных БПЛА фиксировались также в земле Шлезвиг-Гольштейн. 26 сентября несколько дронов пролетели над стратегическими объектами в регионе, включая верфь в Киле, университетскую клинику, электростанцию, здание местного парламента и НПЗ, снабжающий топливом аэропорт Гамбурга. В соседней земле Мекленбург–Передняя Померания были зафиксированы аналогичные случаи: там дроны появлялись над военными объектами, а в порту Ростока полиция заметила несколько тяжелых квадрокоптеров весом более 2,5 кг. (moscowtimes.ru)