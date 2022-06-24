Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США приветствуют роль Турции в разрешении зернового кризиса, вызванного ситуацией в Украине, передает «Анадолу».

Указав, что зерновой кризис, возникший во всем мире, будет одним из тем повестки дня саммита G7, Кирби отметил, что администрация Байдена прилагает усилия для решения этого вопроса.

«Турки также разговаривают с русскими по этому вопросу. Мы, безусловно, приветствуем роль Турции в этом вопросе. Турция прилагает определенные усилия для доставки сельскохозяйственной продукции по морю», — сказал Кирби.

Подчеркнув, что одной из основных тем саммита НАТО будет рассмотрение заявки Финляндии и Швеции на членство, Кирби сказал: «Мы уверены, что Турция, Швеция и Финляндия решат свои проблемы и что Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Однако я не могу назвать дату этого решения».