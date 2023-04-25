США могут ввести санкции в отношении казахстанских банков и компаний за помощь России в уклонении от ограничительных мер Запада. Об этом заявила в понедельник помощник замминистра финансов США Элизабет Розенберг, прибывшая на переговоры в Астану.

«Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении компаний и банков», — сказала она, уточнив, что речь идет о вторичных санкциях — то есть штрафных мерах за нарушение санкционного режима.

По итогам 2022 года Казахстан на 25% нарастил поставки товаров в Россию и стал одним из крупных «хабов» для параллельного импорта, объемы которого правительство РФ оценило в десятки миллиардов долларов.

Например, экспорт стиральных машин в РФ составил почти 100 тысяч штук за год, хотя в 2021-м отсутствовал вовсе. Поставки современных полупроводников из Казахстана подскочили более чем в 300 раз — до $3,7 млн в денежном выражении.

По словам Розенберг, которая прибыла в Казахстан во главе делегации чиновников американского Минфина, такая торговля несет риски и США намерены ясно предупредить об этом казахстанских чиновников.

«Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, частного сектора для того, чтобы ясно обозначить <…> последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью РФ в уклонении от санкций и мер экспортного контроля», — сказала она (цитаты по «Интерфаксу»).