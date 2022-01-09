США просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

«У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но, что сейчас наиболее важно — это то, чтобы все сейчас решалось мирным путем и при уважении прав тех, кто желает, чтобы их голоса были услышаны», — сказал Блинкен.