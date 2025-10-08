Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен выступить с заявлением в среду вечером. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

Как передает ТАСС, по информации издания, глава государства сделает заявление по истечении 48-часового срока, который он отвел подавшему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню на консультации с политическими партиями по вопросу выхода из сложившегося кризиса.

Газета не исключила, что речь может пойти о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента Франции). На это, как утверждает издание, указывают встречи Макрона во вторник со спикером Сената Жераром Ларше и председателем Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Такие консультации предусмотрены статьей 12 Конституции Франции перед роспуском нижней палаты.

В то же время другой источник Le Figaro заверил, что «это дискуссии, направленные на поиск точек равновесия».

Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям предыдущего кабмина. В понедельник вечером Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до среды новые переговоры со всеми политическими силами, «чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны». В случае провала этих переговоров он пообещал «взять на себя ответственность» за дальнейшие решения, о чем сообщили СМИ со ссылкой на окружение французского лидера. Что именно кроется за этой формулировкой, в Елисейском дворце не пояснили.