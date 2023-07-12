Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается обращаться к нации 14 июля — День взятия Бастилии, передает BFMTV. Как заявили в Елисейском дворце, обещанное выступление главы государства стоит ожидать в другие дни, но в ближайшее время.

Как отмечает BFMTV, Макрон анонсировал свою речь на День взятия Бастилии еще в апреле, пообещав в этот день подвести итоги «ста дней умиротворения» после масштабных протестов против пенсионной реформы во Франции. Телеканал добавляет, что отказ от планов, вероятно, вызван напряжением после серии беспорядков по всей стране, которые завершились лишь в начале июля.

При этом Макрон за шесть лет своего президентства лишь несколько раз выступал с речью в День взятия Бастилии. В 2020 году на фоне начала пандемии коронавируса и в 2022 году после переизбрания на второй срок.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате беспорядков полиция задержала свыше 1 тыс. человек. МИД Франции объявил о прекращении протестов лишь 5 июля.