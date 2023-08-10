Президент Пакистана Ариф Алви дал согласие на досрочный роспуск Национального собрания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, опубликовав документ в социальной сети X (бывшая соцсеть Twitter).

«Запрос премьер-министра, содержащийся в шестом пункте прошения, одобрен», — говорится в документе.

Ранее телеканал Geo сообщал, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф инициировал процедуру роспуска Национального собрания страны, направив на утверждение президенту Арифу Алви соответствующее уведомление.

Нынешнее Национальное собрание — нижняя палата парламента — должно сложить полномочия 12 августа. Согласно конституции страны, в течение 90 дней должны быть проведены выборы.