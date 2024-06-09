В связи с уверенной победой крайне правых на выборах в Европарламент во Франции президент Эмманюэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты французского парламента.

Первый тур внеочередных парламентских выборов состоится 30 июня, второй — 7 июля, заявил Макрон, сообщает rfi.fr.

В своем обращении президент Франции подчеркнул, что результаты европейский выборов — «нехорошие» для проевропейских сил, а «набирающие силу националисты и демагоги представляют угрозу» для страны.

Во Франции уверенно лидирует «Национальное объединение» Марин Ле Пен, преодолевая отметку в 30% голосов. Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение», возглавляемая Валери Эйе, получила вдвое меньше голосов.

В Германии одерживает победу оппозиционный консервативный блок. Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) набирают, по данным экзитполов, около 30% голосов.

Ультраправая Австрийская партия свободы лидирует (27% голосов) на выборах в Австрии и, по всей видимости, удваивает количество мандатов в Европарламенте.