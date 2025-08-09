Министерство иностранных дел (МИД) Франции распространило заявление, в котором отмечается, что 8 августа в Вашингтоне при посредничестве Президента США Дональда Трампа между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном было достигнуто соглашение о нормализации двусторонних отношений. В коммюнике дана высокая оценка Франция этому шагу.

Как сообщает #, в заявлении выражена благодарность Соединенным Штатам за их роль в этом процессе и достигнутые результаты. В заявлении отмечается, что скорейшее подписание и ратификация мирного договора сыграют решающую роль в обеспечении стабильности в регионе.

Французская сторона также выразила поддержку совместному призыву сторон относительно роспуска структур Минской группы ОБСЕ.

В заявлении подчеркивается, что при соблюдении принципов территориальной целостности и суверенитета государств, а также принципов, установленных Алма-Атинской декларацией 1991 года, нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, развитие региональных связей и открытие границ позволит превратить Южный Кавказ в регион мира и процветания в интересах населения региона.

МИД Франции заявил, что вместе со своими европейскими партнерами продолжит прилагать усилия в этом направлении и будет активно участвовать в рамках Европейского политического сообщества.