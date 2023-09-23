США ждут разъяснений от Польши в отношении ее поддержки Украины после заявлений польских властей о возможном прекращении военной помощи Киеву. Как рассказал источник Bloomberg, разногласия среди союзников не привели к нарушению единства коалиции, которая поддерживает Украину, однако Вашингтон ждет от Варшавы четкого выражения позиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 20 сентября, что республика прекратит поставки оружия Украине и сосредоточится на вооружении собственной армии. Позже власти страны уточнили, что продолжат поставлять вооружения по ранее заключенным контрактам, но новых договоренностей больше заключать не собираются.

Польские дипломаты в закрытом порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины со стороны Польши будет продолжена, пусть и в меньшем масштабе, рассказал изданию европейский дипломат. Он отметил, что потеря поддержки Польши может повредить усилиям Украины в войне и подорвать единство НАТО.

Официальный представитель американского военного ведомства также добавил, что Украина стабильно продвигается в контрнаступлении против России. Он признал, что этот процесс занимает больше времени, чем изначально надеялись США и Украина. По его словам, Украина действует на земле предельно осмотрительно и последовательно и теперь способна наносить удары в тылу российских войск, нарушая их снабжение и системы управления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг вечером, что контрнаступление будет продолжено осенью и зимой, чтобы лишить Россию паузы, которая, по его словам, ей нужна для восстановления сил. Ранее президент США Джо Байден сообщил ему, что США согласились удовлетворить его запрос о предоставлении дальнобойных ракет ATACMS. (moscowtimes.ru)