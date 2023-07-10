США поддерживают заявку Турции на вступление в Европейский союз (ЕС), но отделяют этот вопрос от процесса присоединения Швеции к НАТО.

Как передает ТАСС, об этом заявили журналистам в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, комментируя высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Соединенные Штаты всегда поддерживали стремление Турции обрести членство в ЕС и продолжают делать это. Заявка Турции на получение членства и процесс [ее рассмотрения] — это дело между ЕС и Турцией. В центре нашего внимания находится Швеция, которая готова присоединиться к НАТО», — сказал официальный представитель СНБ.

Эрдоган призвал перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО открыть Турции «путь в Европейский союз». «И мы откроем путь Швеции в НАТО, как ранее сделали это для Финляндии», — отметил турецкий лидер.