Администрация президента США Джо Байдена не поддерживает звучащие внутри страны призывы к изоляции Соединенных Штатов от мировых процессов, а также отказа от обязательств перед своими союзниками.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я уверена, что исполнение нашей давней роли глобального лидера отвечает фундаментальным интересам американского народа», — сказала она, добавив, что администрация Байдена за последние три года это уже продемонстрировала.

По ее утверждению, именно такой подход «делает Америку сильной и обеспечивает безопасность американцев».

«Однако в США есть и те, кто с этим не согласен. Они предполагают, что в интересах американского народа изолировать себя от мира, игнорировать договоренности между странами, поддерживать диктаторов, применять репрессивную тактику и отказываться от обязательств перед нашими союзниками, — заявила Харрис. — Такое мировоззрение опасно, приводит к дестабилизации и точно недальновидно».

По ее словам, такая позиция политических оппонентов Байдена приведет к ослаблению США, поэтому президент ее отвергает.