Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он заявил, что Вашингтон не поддерживает подобные действия Киева.

По его словам, США с первого дня войны помогали Украине защитить себя, но не поддерживают удары по целям за пределами Украины.

«Мы не поддерживали удары Украины за пределами ее территории и не были включены в них», – отметил госсекретарь США во время пресс-конференции с главой французского МИД Стефаном Сежурне. (УНИАН)