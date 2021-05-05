США передают другим странам 10% своих доз вакцины от COVID-19

США рассчитывают к 4 июля передать другим странам примерно 10% имеющихся у Вашингтона доз вакцины от нового коронавируса. Об этом американский президент Джо Байден заявил во вторник в Белом доме, передает ТАСС.

Его спросили о возможности поставок в другие страны, в том числе в Бразилию и Индию, вакцины AstraZeneca, которая на данный момент не одобрена к применению в США Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

«Что касается вакцины AstraZeneca, <…> мы направили эту вакцину в Канаду и Мексику. Есть другие страны, с которыми мы сейчас ведем переговоры <…>. Я не готов объявлять, кому еще мы передадим вакцину, но к 4 июля мы собираемся направить примерно 10% того, что у нас есть, другим странам, в том числе некоторым из тех, что вы отметили», — сказал американский лидер. Он при этом подчеркнул, что США оказывают «значительную помощь» Индии.

В конце апреля координатор Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Джефф Зинтс заявил в интервью агентству Associated Press, что США передадут другим странам свои запасы вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. По его словам, в общей сложности США распределят порядка 60 млн доз вакцины. США сейчас располагают примерно 10 млн доз вакцины, еще 50 млн будут готовы в мае-июне текущего года.