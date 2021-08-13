Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что три батальона — один армейский и два — морской пехоты — отправятся в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, где будут ждать военно-транспортные самолеты.

Oб этом заявил Tolo News.

Поскольку ситуация с безопасностью в стране ухудшается, Соединенные Штаты планируют отправить дополнительно 3000 военнослужащих в Афганистан для оказания помощи в эвакуации по мере наступления талибов на Кабул.

Министерство обороны готовится к возможной эвакуации посольства и граждан США в столице Кабуле, поскольку администрация Байдена рассматривает возможность падения столицы в течение 30 дней.

Неожиданно быстрый успех талибов привел к тому, что министерство обороны ускорило выполнение своих планов по выводу американцев из Афганистана.

«Эти силы развертываются для поддержки упорядоченного и безопасного сокращения гражданского персонала по запросу Государственного департамента», — сказал Кирби, а также для ускорения обработки заявлений на получение специальных иммиграционных виз для афганских письменных и устных переводчиков.

«Мы ожидаем сокращения основного дипломатического присутствия в Афганистане в ближайшие недели», — сказал Кирби, добавив, что Соединенные Штаты будут продолжать вести дипломатические переговоры с афганским правительством.