Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман провела брифинг по итогам прошедших в Женеве переговоров по гарантиям госбезопасности, в ходе которого сообщила детали мероприятия, передает РИА «Новости».

Так, подчеркнула Шерман, США не позволят никому «закрывать дверь в НАТО» другой стране и не станут обсуждать перспективы принятия Украины в альянс без участия Киева. По ее словам, США привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с союзниками и партнерами по двусторонним вопросам.

На встрече в Женеве не обсуждалась численность американских войск в Европе, указала Шерман.

«Мы также открыты к обсуждению путей установления взаимных ограничений на масштабы учений и повышения их транспарентности», — заявила помощник госсекретаря.

Также США обменялись идеями с Россией по ракетам средней и меньшей дальности, уточнила Шерман. В целом, по словам американской стороны, дискуссии в Женеве велись на основе обнародованных ранее российских предложений по безопасности.

Ситуация же в Казахстане не затрагивалась в ходе переговоров, отметила представитель американской делегации.

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков назвал «потрясающей» дискуссию с США в Женеве, где завершились консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).