Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в среду заявил, что военное сотрудничество между Россией и КНДР может означать потенциальное нарушение ряда резолюций Совета Безопасности ООН.

Администрация Байдена без колебаний введет дополнительные санкции против России и Северной Кореи, если они заключат новые сделки по продаже оружия, заявил Миллер. Об этом сообщил «Голос Америки».

Как сообщает Reuters, Мэтью Миллер выступил с этим предупреждением на брифинге, отвечая на вопросы, касавшиеся встречи Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Мы уже приняли ряд мер по введению санкций в отношении организаций, которые выступали посредниками при продаже оружия между Северной Кореей и Россией, и мы без колебаний введем дополнительные санкции, если это будет необходимо», – сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, в Вашингтоне обеспокоены тем, что Россия и Северная Корея обсуждают расширение сотрудничества, которое может нарушить резолюции Совета Безопасности ООН.

О том, что в ходе встречи Ким Чен Ына с Путиным может обсуждаться поставка северокорейского оружия и боеприпасов России, ранее сообщала The New York Times. Пхеньян, в свою очередь, интересуется российскими ракетно-космическими технологиями.

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли в среду на российском космодроме Восточный. Встреча проходила в зале инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2». (svoboda.org)