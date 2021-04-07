США могут выслать российских дипломатов

Администрация президента США Джо Байдена завершила обзор приписываемых России действий, которые, по версии Вашингтона, являются враждебными, и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций.

Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, американская администрация «завершила разведывательный обзор предполагаемых злонамеренных действий со стороны России». В числе потенциальных ответных мер рассматриваются «высылка российских сотрудников разведки», которые якобы могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием», и введение санкций против отдельных лиц и организаций в РФ. Сотрудники вашингтонской администрации обсудят имеющиеся возможности в течение суток.