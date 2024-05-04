США заявили Катару, что ему следует выслать лидеров ХАМАСа, если организация продолжит отказываться от прекращения огня с Израилем.

Об этом сообщает The Washington Post, со ссылкой на американского чиновника. Отмечается, что об этом госсекретарь США Блинкен заявил катарскому коллеге аль-Тани в апреле.

Официальные лица эмирата уже посоветовали политическому руководству ХАМАСа разработать запасной план на случай, если им придется уехать. «Оказывать давление на ХАМАС в Дохе неэффективно. Проблема в том, что люди, принимающие решения, находятся в Газе, и им все равно, где находится политический офис», — отметил чиновник.

The Washington Post подчеркивает, что «офис ХАМАСа в Катаре был создан в рамках соглашения, поддерживаемого США и Израилем. Более 10 лет Катар, в координации с Израилем, отправлял деньги в Газу, чтобы помочь правительству под руководством ХАМАСа оставаться на плаву».