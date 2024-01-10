Катар выдвинул Израилю новое предложение по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников, которое предусматривает эвакуацию из анклава руководства радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения.

По информации его источников, близких к Дохе, катарцы предлагают в обмен на эвакуацию лидеров ХАМАС оказать посредничество в освобождении всех израильских заложников, удерживаемых радикалами. При этом их освобождение должно происходить поэтапно. Кроме того, предложение включает требование вывода израильских войск из сектора Газа, отмечает телеканал.

По его данным, это предложение в среду вечером будет обсуждаться на заседании военно-политического кабинета Израиля с участием ключевых министров. Вместе с тем израильские официальные лица сообщили телеканалу, что на данный момент «прорыва в вопросе освобождения похищенных нет».