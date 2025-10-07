Делегация движения ХАМАС в ходе второго дня переговоров по урегулированию конфликта в Газе в египетском Шарм-эш-Шейхе, потребовала увязать освобождение заложников с выводом израильских войск из сектора Газа. Об этом 7 октября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

«Делегация движения [ХАМАС] подчеркивает, что освобождение последнего заложника должно совпасть с последним выводом оккупационных войск [Израиля]», — указано в сообщении.

По словам источника телеканала, второй день переговоров был посвящен обсуждению карт вывода войск и графика освобождения заложников. ХАМАС, как утверждается, также потребовало международные гарантии окончательного прекращения конфликта и полного вывода ЦАХАЛ из Газы.