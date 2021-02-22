США-Иран: недоверие сторон друг к другу и нежелание делать первый шаг

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Иран и обсудил с руководством страны выполнение условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в свете грядущих там законодательных изменений. Ранее парламент Ирана обязал правительство страны ограничить работу инспекторов, если до 23 февраля остальные участники ядерной сделки не вернутся к полноценному исполнению своих обязательств.

По мнению экспертов, визит Гросси в исламскую республику продиктован стремлением спасти СВПД, который может окончательно разрушиться из-за политики США. Несмотря на задекларированное желание вернуть страну в СВПД, новый американский лидер Джо Байден не спешит снимать санкции с Тегерана, хотя и объявил о готовности возобновить диалог в формате «5 + 1».

Между Ираном и США сохраняются разногласия по поводу того, кто должен сделать первый шаг для оживления договора, который Вашингтон покинул в одностороннем порядке при занимавшем на тот момент пост президента США Дональде Трампе.

Тегеран заявляет, что сначала Соединенные Штаты должны отменить санкции против него, угрожая в противном случае закрыть инспекторам МАГАТЭ доступ на свои атомные объекты. В свою очередь США выражают уверенность, что первым делом Иран должен вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Таким образом, надежды на возобновление полноценного действия «ядерной сделки», появившиеся с уходом Трампа, вновь под угрозой – теперь из-за амбициозной неуступчивости сторон. Велики ли надежды на успех на таком фоне? Что должно произойти такого, чтобы Вашингтон и Тегеран отбросили предусловия и, например, одновременно возобновили полноценное действие СВПД в своих странах?

На эти вопросы # ответили известные специалисты-иранисты.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Нет причин, как мне кажется, ни преувеличивать, ни преуменьшать уровень недоверия, который характерен для отношений между США и Ираном. После уничижительных заявлений Трампа Иран вполне рассчитывает на получение сатисфакции и восстановление своего, как он считает, доброго имени. Тем более, что успех как никогда близок – Трамп больше не президент, Байден обещал вернуться к соглашению, а коварные саудиты и израильтяне, чинившие козни, уже не настолько могущественны и влиятельны. Впрочем, подобные настроения в Тегеране могут быть результатом неправильных умозаключений, а команда Байдена, хоть и настроена решительно, но, скорее всего, не будет поспешно принимать желаемые Тегерану решения.

Вообще, стоит признать, Трамп подложил немалую свинью новой администрации, хотя, откровенно говоря, вполне можно понять и его, обвинявшего Обаму в политической наивности и даже в злонамеренностях соглашения 2015 года.

Если бы соглашение не привело к иранской экспансии и «головокружению от успехов» иранских экспортеров исламской революции, то и сомнений было бы на порядок меньше.

Команда Джо Байдена, несомненно, подготовленная и поднаторевшая на переговорах, но смогут ли эти люди прыгнуть выше головы в условиях цейтнота, в который их загоняет Тегеран своими решениями по ограничению доступа инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам?

В этих условиях, спасательным кругом может послужить посредническая роль Европейского Союза, последовательно критиковавшего политику Трампа. Будет ли успешна эта миссия, покажет будущее, тем более, что согласия на нее пока от Тегерана так и не получили. Мне кажется, что Вашингтону, Лондону и Брюсселю сейчас стоит рассмотреть разные варианты развития событий, и, наверное, в первую очередь негативные сценарии, когда соглашения к началу нового политического цикла в Иране достичь не удастся.

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса:

— Вероятность успеха есть, но она невелика. Главная проблема состоит в недоверии сторон друг к другу и нежелании делать первый шаг.

И в США, и в Иране первый шаг (снятие санкций или возвращение к СВПД) будет воспринят другой стороной и обществом как проявление слабости, прогиб под требования другой стороны. Байден, который строит имидж президента сильнее и лучше чем Трамп, не может позволить себе создать впечатление, что он подыгрывает Ирану. А иранцы не могут прогибаться под США, да ещё и перед президентскими выборами. К тому же, Тегеран считает себя жертвой в этом вопросе. Раз США вышли из договора первые, значит им и делать первый шаг.

Надежда сейчас есть на европейских партнёров и ООН, которые стараются подтолкнуть стороны хотя бы к неформальным переговорам или консультациям, чтобы те нашли точки соприкосновения, от которых можно будет отталкиваться.

Я думаю, что переговоры начнутся, это неизбежно. Но не факт, что они завершатся быстро и успешно. Все будет зависеть от дополнительных условий, которые США могут выдвигать Ирану, например, присоединение к договору новых участников из числа региональных стран или расширение договора на ракетную программу Ирана. В этом случае, переговоры провалятся, потому что для Тегерана эти два пункта неприемлемы.