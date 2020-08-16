США и Израиль подготовили F-35 для удара по С-400

Снятие международного эмбарго на покупку оружия Ираном может привести к тому, что Тегеран начнет приобретать средства противовоздушной обороны (ПВО) и истребители у Москвы и Пекина, пишут в Breaking Defense аналитики Брэдли Боуман и Шейн Прейсуотер из Фонда защиты демократий.

Издание отмечает, что в 2019 году Иран предпринимал попытки приобрести у России С-400 «Триумф», однако последняя отклонила данное предложение. «Но если эмбарго на поставки оружия будет прекращено, Москва может воспользоваться возможностью продать Тегерану С-400, а также истребители и другое оружие», — предполагает Breaking Defense.

Издание отмечает, что, «учитывая надвигающиеся опасности, Министерство обороны и Армия обороны Израиля готовятся ко всему возможному, что может произойти». В качестве примера такой подготовки Breaking Defense приводит совместные учения военных ведомств стран по отработке ударов F-35 Lightning II по «сложным системам ПВО и истребителям противника перед предстоящим поражением наземных целей».