Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии превысило 3,6 млн

За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии возросло на 23 421 и достигло 3 605 783.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что за сутки число летальных исходов в Бразилии увеличилось на 494 и достигло 114 744.
Ранее замминистра обороны Бразилии по военно-техническому сотрудничеству Маркус Дэго рассказал о готовности сотрудничать с российской стороной по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией и испытать на себе вакцину от COVID-19.