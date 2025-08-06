Тревожная вспышка лихорадки чикунгунья, инфекции, переносимой комарами, наблюдается в Китае. Тысячи случаев заболевания зафиксированы на юге страны.

В этом году в провинции Гуандун было зарегистрировано около 7000 случаев заражения, эпицентром стал город Фошань. Там пациенты были госпитализированы и спят под москитными сетками, согласно фотографиям государственной телекомпании CCTV.

Хотя вспышки заболевания в Китае редки, скорость его распространения (почти 3000 случаев только за последнюю неделю) вызвала беспокойство. Помимо Фошаня, по меньшей мере в 12 других городах Гуандуна были подтверждены случаи заболевания, сообщает Euronews.

Китайские власти заявили, что в июле «завезённый вирус спровоцировал местное распространение инфекции», но не уточнил, откуда она взялась.

В воскресенье Гонконг сообщил о первом случае заболевания у 12-летнего мальчика, который ездил в Фошань, а затем у него поднялась температура, появилась сыпь и боль в суставах.

По словам китайских властей, все случаи заболевания были лёгкими, и большинство пациентов быстро выздоравливали.

Впервые вирус чикунгуньи был обнаружен в Танзании в 1952 году и с тех пор распространился более чем в 110 странах. Особенно часто он встречается в Африке, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

Симптомы обычно появляются в течение недели после укуса и включают высокую температуру, сыпь, боли в мышцах, головные боли, тошноту и опухшие суставы.

Большинство людей выздоравливают в течение недели, но некоторые страдают от затяжных болей в суставах, которые могут длиться месяцами и даже годами. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцины не распространены, а специфического лечения чикунгуньи не существует, однако смертельные случаи редки.

Вирус передаётся через укус инфицированного комара. Хотя люди этим вирусом друг от друга не заражаются, он может передаваться, когда комар кусает инфицированного человека, а затем кого-то ещё.