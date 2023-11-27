Сейчас крупные вспышки заболеваемости корью фиксируются по всему миру. По данным ВОЗ, в 2022 году число случаев заболевания и смертей возросло из-за недостаточного количества прививок против кори. По оценкам организации, в мире умерло 136 тыс. человек, что на 43% больше, чем в предыдущем году, и зарегистрировано около 9 миллионов случаев заболевания. При этом данное заболевание с каждым годом охватывает все больше стран. Сейчас в мире привито порядка 83 % людей, тогда как для стабильной эпидемиологической ситуации она должна достигать 95%.

С начала 2023 года случаи этого заболевания фиксировались и в соседних странах –Турции, Российской Федерации, Иране, Казахстане и Грузии, с которыми у нас плотный миграционный и туристический обмен.

В 2014 году Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила Азербайджан страной свободной от таких заболеваний как корь и краснуха. Тогда, благодаря предпринятым профилактическим мерам, в нашей стране они перестали регистрироваться. Но прошло менее 10 лет, как ситуация изменилась не в лучшую сторону. Отметим, что массовую вакцинацию против кори и краснухи в республике проводили в 2006 году. Тогда прививку сделали порядка 1,5 миллиона взрослых граждан. В этом году корь начала фиксироваться у отдельных лиц, прибывших из других стран, как правило, у непривитых детей. С октября в разных частях республики были зафиксированы вспышки заболеваемости корью, в частности в Шеки у учащихся Шекинской гимназии- интерната, а также в Загаталы, Кюрдамире, как среди детей, так и среди граждан средней возрастной категории. В Кюрдамирском районе от нее скончался четырехлетний ребенок. Выяснилось, что родители несколько раз отвозили ребенка, у которого не спадала температура, в больницу. Но лечение проводилось в домашних условиях. По данному факту проводится расследование.

Министерство здравоохранения отслеживает ситуацию и рекомендует не привитых по каким-либо причинам детей вакцинировать вакциной КПК против кори, эпидемического паротита и краснухи. Данную вакцину можно сделать в детских поликлиниках по месту жительства.

Корь отличает высокая контагиозность, потому у непривитого человека при контакте с больным вероятность заболеть практически стопроцентная. Первые симптомы этой вирусной инфекции похожи на многие другие инфекционные заболевания – высокая температура, головная боль, потом появляется характерная для кори сыпь. Но распространяется не одна корь, а также паротит, в народе называемый «свинкой» и краснуха. Традиционно все три болезни считаются детскими, так как обычно ими болеют дети, посещающие школы и детсады. Но и непривитым взрослым грозит угроза заражения. А ведь эти заболевания опасны своими осложнениями.

Врач-инфекционист Полина Алиева отметила, что в стране очевиден рост заболеваемости корью и краснухой. Корь и краснуха распространяются повсеместно – где одно заболевание, там и другое. И этот рост был ожидаемым.

«Еще более шести месяцев назад ВОЗ прогнозировала такую ситуацию в связи с отсутствием активной иммунизации у детей. В современном мире существует сильное и масштабное движение антиваксеров (антипрививочников), которые, к сожалению, пропагандируют отказ от вакцинации. В итоге, стали болеть дети дошкольного и школьного возраста. Свой негативный эффект оказала и пандемия коронавируса, которая ограничила возможности некоторых родителей вакцинировать своих детей. Такова ситуация по миру в целом. Что касается Азербайджана, то у нас с 1993 года активная иммунизация против краснухи включена в национальный календарь прививок. Потому, по заявлению TƏBİB ситуация в этом плане находится под контролем. У нас, – как говорит врач, – большой койкофонд, и все необходимое для лечения вирусных заболеваний, в частности краснухи. Но, как показывает статистика, часть пациентов переносит эту болезнь тяжело, сталкивается с осложнениями, такими как пневмония, реже менингит, иногда развивается острый реактивный панкреатит. Иногда болезнь может привести к смерти. В 99% случаев летальность наблюдается у непривитых людей. Во взрослом возрасте она переносится в среднетяжелой, а иногда и в тяжелой форме. Среди взрослых болеют люди со слабым иммунитетом и те, кто по каким-то причинам не вакцинировались. Это создает эпидемиологически нездоровую ситуацию. Вообще же, это заболевание считается детской инфекцией и детьми переносится легче».