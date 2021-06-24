Выход там, где вход. Не имеет смысла искать черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет. И не потому, что так считал Конфуций. Просто всегда нужно понимать, насколько оправдана и результативна будет трата времени и энергии в том или ином случае.

Говорю все это к тому, что же второй день родственники армянских диверсантов, которых СМИ РА именуют «пленными, которых удерживает Азербайджан», проводят сидячую забастовку у здания правительства в Ереване.

Сообщается, что накануне к ним вышел и.о. премьер-министра Никол Пашинян, однако протестующие не прекратили акцию. Они требуют от правительства предпринять необходимые меры по возвращению их близких на Родину. Более того, протестующие также хотят, чтобы международные организации обратили на них внимание и задействовали различные механизмы для освобождения пленных.

В этом направлении, замечу, активно работает армянская диаспора. Так, при активном участии Федерации армянских организаций Нидерландов парламент «страны тюльпанов» принял очередную провокационную и необоснованную резолюцию. Голландские парламентарии обратились к правительству своей страны с призывом не присутствовать на футбольном матче четвертьфинала турнира Евро-2020 сборной Нидерландов, который пройдет в Баку.

Понятно, что голландской сборной еще нужно обойти чехов, чтобы оказаться в четвертьфинале. Но дело же не в этой детали, а в том, что в числе обвинений в адрес нашего государства со стороны парламента Нидерландов есть и фраза про «более 200 армянских военнопленных», которые «все еще в Азербайджане».

Понятное дело, что такого рода резолюциям в Баку никогда не придавали и не будут придавать значения и далее. В том числе и потому, что критики нашей страны давно лишили себя права что-то требовать, на что-то указывать. Своим почти тридцатилетним молчанием в ответ на Геноцид в Ходжалы и оккупацию пятой части наших земель.

Бесполезны, как известно, и любые попытки давления на официальный Баку. По всем вопросам. Тем более — по этому. Ведь в результате действий армянских диверсантов погибли азербайджанские граждане. Плюс, все они были задержаны уже после подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года. И потому, их никак нельзя считать «военнопленными». Это диверсанты. Которых можно разве что обменять на карты минных полей. Одна такая операция, как известно, уже была успешно осуществлена. И 15 граждан Армении вернулись в родные дома в обмен на карту минных полей в Агдаме.

«Только в Агдамском районе было размещено 97 тысяч мин. Нам удалось получить от Армении карту мин только по Агдамскому району, в других регионах есть сотни тысяч мин. Но они отказываются передать нам эти карты. С момента окончания войны около 30 наших граждан были убиты минами, более 100 человек получили ранения», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в ходе встречи с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

И слова главы нашего государства подтверждает исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. «Передана существенная, но малая часть карт минных полей», — сказал он во время предвыборной поездки в Котайскую область республики. Это и было признание того, что официальный Ереван шантажирует Азербайджан. Стало быть, именно к Пашиняну должны предъявлять претензии родные и близкие задержанных и находящихся в Азербайджане армянских диверсантов.

Впрочем, не только к Пашиняну. Мы прекрасно помним, со сколь циничным заявлением, сразу после гибели азербайджанских журналистов в Кельбаджаре вследствие подрыва мины, установленной армянскими оккупантами, выступил некий армянский полковник Корюн Гумашян. «Мой контингент и я установили 17 грузовиков мин возле Лачина и Кельбаджара, вы не сможете ничего делать в этом районе из-за мин. Верните нам наших военнопленных, и я предоставлю карту мин», — заявил он.

Генеральная прокуратура Азербайджана уже возбудила против него уголовное дело. Н сейчас дело за армянскими отцами и матерями, сестрами и братьями тех, кто задержан нашей армией. Официальный Баку не раз заявлял о готовности обменять их на все имеющиеся у армянской стороны карты минных полей. Но именно армянская сторона не только не идет на это, но и открыто бравирует самим фактом наличия у них этих карт. В отсутствие которых происходят трагедии. Гибнут азербайджанцы. Это тоже чьи-то сыновья, братья, отцы, друзья. Так что, армянским гражданам, которые хотят вернуть своих детей из нашей страны, нужно понять нашу боль, нашу проблему, наши риски. И требовать у своего руководства выдать все карты минных полей Азербайджану. Тогда и армянские военнослужащие вернуться домой. Выход, повторюсь, там, где вход.