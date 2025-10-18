Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал и российского президента Владимира Путина, и украинского лидера Владимира Зеленского прекратить конфликт в Украине.

«Встреча с Зеленским была очень интересной и радушной, но я сказал ему, так же как я настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пришло время заключить соглашение!» — написал Трамп в соцести Truth Social.

«Им следует остановиться там, где они находятся. Пусть они оба объявляют о победе, дайте истории рассудить!» — добавил американский президент.

Трамп повторил, что конфликт в Украине не случился бы, если в тот момент на посту президента США был он.