Евросоюз предложил Украине сохранить транзит газа через территорию страны после окончания контракта с Россией, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

Согласно одному из обсуждаемых вариантов, европейские компании будут покупать газ у Азербайджана и закачивать его в трубопроводы, которые идут через Украину в Европу.

Эта идея «набирает обороты», поскольку Киев заинтересован в таком решении, отмечают собеседники Bloomberg. В 2021 году доход от транзита газа принес Украине около $1 млрд, что ощутимо для украинской экономики, страдающей от войны.

Однако в ЕС беспокоятся, что при отказе от транзита российского газа газотранспортная система (ГТС) Украины станет военной целью для России и быстро придет в негодность. В этом случае восстановление транзита обойдется дорого.

Пока переговоры находятся на ранней стадии, а принятие решения ожидается к концу года, отмечают источники Bloomberg. Также, по данным некоторых из них, в обсуждении вопроса участвует немецкая Uniper.

«Нафтогаз Украины» «делает все», чтобы найти решение, при котором украинская ГТС продолжит работу, заявил глава компании Алексей Чернышов. «Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить. Во-первых, Украина обладает невероятной инфраструктурой транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина предрасположена к использованию этой инфраструктуры, потому что она приносит массу преимуществ», — отметил он.

При этом Чернышов исключил любой план, который предполагает сотрудничество с российским «Газпромом». В то же время вариант с поставками газа из Азербайджана «может иметь какое-то будущее», заключил глава «Нафтогаза».

По данным Bloomberg, Азербайджан уже использует свой трубопровод в Европу «на полную мощность». В то же время, как пишет агентство, сделка может принести пользу и России, если будет оформлена в виде обмена, который позволит Москве поставлять газ в другие страны.

Россия продолжает поставлять газ в европейские страны на уровне около 15 млрд кубометров топлива в год. В основном поставки идут в Австрию и Словакию, отмечает Bloomberg. Европа также импортирует российский сжиженный природный газ (СПГ) морским путем. При этом в ЕС заявляли о планах полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт на транзит газа в Европу в 2019 году. После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод «Ямал — Европа» транзитная ветка через Украину осталась единственным маршрутом для поставок газа из России в Центральную Европу. «Нафтогаз» отказался продлевать соглашение с «Газпромом», таким образом территория Украины станет недоступна для прокачки российского газа с 1 января 2025 года. (moscowtimes.ru)