Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полностью поддержал призыв президента Дональда Трампа к Украине и России «остановиться там, где они находятся». Такое заявление он во время общения с журналистами.

По его словам, это простое, но необходимое послание для начала реальных переговоров.

«Президент [Дональд Трамп — УНИАН] на этих выходных выразился совершенно ясно — остановитесь там, где находитесь. Звучит просто, но, конечно, это именно то, что нужно», — сказал Рютте.

Он отметил, что полностью согласен с Трампом.

«Остановитесь там, где находитесь — это главное послание. И снова, мы продолжим диалог сегодня днём, и я здесь, чтобы помочь ему осуществить всё, что НАТО может сделать — я лично,постпред, все мы — чтобы помочь ему реализовать это видение», — добавил генсек.