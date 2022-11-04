На днях Клинический медицинский центр (КМЦ) обнародовал статистику, согласно которой в связи с укусами собак за последние три месяца обратился 321 человек. Летальных исходов, к счастью, не было. После прививки против бешенства и оказания первой помощи каждого обратившегося направляли в соответствующее медицинское учреждение по месту регистрации.

Такая статистика вызвала неоднозначную реакцию в обществе: кто-то отнесся к ней скептически и считает, что такие новости провоцируют людей на уничтожение бездомных собак. Кого-то новость всерьез обеспокоила. Вообще, сообщения об укусах собак в разных уголках страны появляются систематически, однако непонятно, при каких условиях они произошли. Одно дело, если животное напало без причины, другое – если, в него, скажем, запустили камнем или ткнули палкой. Кроме того, непонятно, сколько из этих собак было бездомных, а сколько домашних.

Немало тех, кто уверен: в подавляющем большинстве случаев в нападениях собак виноваты люди.

«Собаки, как правило, защищаются, а не нападают первыми без причины. Сколько раз видела, как в бездомных собак бросали камнями. В той же Турции тоже полно собак на улицах, но к ним относятся совсем иначе. Там они сытые, стерилизованные, вакцинированные», – делится своим мнением жительница столицы Лейла Гусейнова.

«И собак-то уже практически не осталось на улицах. Всех истребили. Многие боятся даже щенков, даже маленьких комнатных собачек. Что уж говорить о большом уличном псе. При виде собаки они начинают кричать, убегать, даже если она просто проходит мимо, и сама их боится», – продолжает другая горожанка.

Но так считают не все: есть те, кто считает, что бездомные собаки – реальный источник опасности. «На окраинах столицы, в поселках Абшерона бездомные собаки бегают стаями. Это ведь страшно, особенно боишься за детей. Собаки часто охраняют свою территорию и могут представлять угрозу для тех, кого считают чужаками. Надо что-то с этим делать», – говорят они.

При этом одни ратуют за стерилизацию и строительство госприютов с последующим пристройством животных в добрые руки, а также за ответственность хозяев за своих питомцев. Так, по их убеждению, бродячие собаки постепенно исчезнут с улиц, но процесс этот непростой и долгий. Другим все равно, какие методы будут выбраны, вплоть до уничтожения – главное, чтобы быстро.

Глава Общественного объединения по защите животных Азер Гараев, комментируя сообщение о количестве укусов собак, отметил, что важно не нагнетать обстановку, оснований для этого нет.

«Вообще регулярно появляются публикации о том, что собаки представляют опасность и подчеркивается, что они – переносчики бешенства. Но в Азербайджане бешенство встречается крайне редко, чего, например, нельзя сказать о Юго-Восточной Азии, Африке. И собака не является первоисточником бешенства, как и человек она может быть жертвой этой болезни. Основной источник – это мышевидные грызуны, которых у нас более чем достаточно и дикие животные, привычные места обитания которых занимает человек. Им ничего не остается как идти в города, жить в парках. То есть угрозу ищут не там, где надо и причины этого известны. Есть те, кому выгодна эпопея под названием «борьба с безнадзорными животными», которая продолжается уже 80 лет. Это сплошное надругательство над природной средой и приписки, и понятное дело, что подобное не может принести нормальных результатов», – подчеркивает зоозащитник.

Убирая популяцию бездомных собак, как отмечает Гараев, соответствующие структуры освобождают место для других видов. Как известно, свято место пусто и не бывает. И ту нишу, которую сейчас занимают бездомные животные, после их уничтожения займут другие виды. Вырастает популяция крыс, лис становится больше там, где нет собак. И вот они как раз и являются основными переносчиками бешенства.

По словам Гараева, у больного бешенством животного наступает паралич челюстных мышц, начинается слюнотечение.

«Оно выглядит совсем не так, как здоровое животное и не идет на контакт с человеком, а наоборот, ищет укрытие. А вот если его пнут, создадут для него стрессовую ситуацию, тогда оно может броситься. Всех уличных собак, проявляющих хоть какую-то агрессию, у нас чаще всего преподносят как больных бешенством, но это не так», – говорит он.

Что делать при встрече с агрессивно настроенной собакой, чтобы избежать ее нападения? Прежде всего, как отмечает зоозащитник, собаку не надо бояться. Эти животные прекрасно чувствуют человека, его отношение, настрой, страх. Если собака начинает лаять и ведет себя агрессивно, нужно присесть на один уровень с ней или ниже, показать ладони, чтобы она видела, что в них ничего нет. И тогда она не нападет.

«Животные гораздо умнее, чем многие думают. Наверняка у каждого дома остаются какие-то отходы – суп, хлеб и т.д. Если недалеко от вашего дома есть бездомные собаки, покормите их (но только не костями) раз — другой и, уверяю вас, в 99 % случаев собака перестанет проявлять какую-то агрессию. Достаточно, – уверяет зоозащитник, – отнестись к собаке по-доброму, чтобы она поняла: вы не хотите ей навредить. А что касается периодически появляющейся информации о якобы большой опасности, исходящей от бездомных собак, не стоит ей верить. Это пропагандистская машина, которая ставит своей целью обеление той деятельности, которую ведут сегодня структуры, отвечающие за ситуацию с бездомными животными. Они с ними именно борются, вместо того чтобы грамотно контролировать их популяцию».