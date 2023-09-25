Коронавирус продолжает мутировать, появляются новые штаммы, а число заболевших в мире в последнее время растет. Сейчас распространяется EG.5 «Эрис», вариант BA.2.86 «Пирола» тоже вызывает беспокойство. В Азербайджане на сегодняшний день официально не зафиксированы случаи заражения «Эрис». Но с приходом осени в нашей стране выросло число заболевших ковид, что вызывает беспокойство у медиков. На вопросы # в связи с данной ситуацией ответил врач-терапевт Заур Оруджев.

– Многие врачи предупреждали о грядущем росте заболеваемости COVID-19 осенью, насколько оправдались прогнозы?

– Безусловно, каждую осень врачи ожидают роста острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), к которым относится и коронавирус. Небольшой рост в принципе нормален, но можно ожидать и большого роста. Сейчас много людей болеют ОРВИ, а вот какими именно, не всегда известно. К сожалению, мало кто из болеющих сейчас делает ПЦР тесты, потому можно лишь предполагать, коронавирус это в большинстве случаев или нет. Вероятно, что, да, так как рост заражений совпал с распространением в мире новых штаммов. Напомню, что карантинный режим в стране не был отменен. Вся медицина первого звена должна серьезно отнестись к происходящему, и так и происходит.

– Насколько погода влияет на распространение коронавируса?

– Погода сильно влияет на распространение коронавируса, точнее, не на сам вирус, а на поведение людей, способствующее увеличению числа заболевших. Чтобы вирус распространялся медленнее, важно, чтобы люди не толпились в помещении и постоянно его проветривали. Холод, дождь заставляют людей больше времени проводить в помещении, в том числе с большим количеством народа. Реже открывают окна. Не соблюдается социальная дистанция и правильная вентиляция. И все это приводит к росту случаев заражения.

– Какой штамм сейчас преобладает и в чем его особенности? Какие штаммы, подвиды из существующих могут представлять особую опасность?

– По сравнению с августом есть рост, но пока в рамках сезонного обострения ОРВИ. Небольшой рост заболеваемости можно было бы связать с сезонностью ОРВИ. Но сейчас по всему миру распространились штаммы «Эрис» и «Пирола». Вероятно, они придут и в Азербайджан, а возможно, что они уже тут. Так вот, они отличаются высокой контагиозностью и распространяются очень быстро. Необходимо вспомнить о ношении медицинских масок во время болезни, о том, что больными нельзя выходить на работу и на учебу, о соблюдении социальной дистанции, о том, что надо отказаться от рукопожатий и регулярно мыть руки. Тогда последствия будут не такими тяжелыми. Но оба упомянутые мною штамма вызывают серьезную обеспокоенность и возможно приведут к новой вспышке заболеваемости, а значит, и к новым ограничениям.

– Многие считают, что коронавирус стал не более опасным, чем привычная простуда, так ли это?

– Если под простудой мы подразумеваем риновирус, как самую легкую форму ОРВИ, то нет, коронавирус не стал им. Если говорить обо всех ОРВИ, то да, но это не повод расслабляться. Привычные ОРВИ также опасны. Каждый год до миллиона человек умирает от гриппа по всему миру. Конечно, штаммы стали менее агрессивными, зато более контагиозными.

– Как обстоят дела с вакцинацией?

– К сожалению, не особо оптимистично. По данным оперативного штаба с 4 по 9 сентября сделана всего 91 доза вакцины, 35 человек сделали первую дозу, 8 — вторую, 39 — третью. Это очень мало. Как только убрали ограничения, многие перестали вакцинироваться, и это плохо. Например, вакцина от гриппа сезонная, ее делают раз в год. Коронавирус также мутирует, как и грипп, так что один раз вакцинироваться недостаточно. Надо относиться к такой вакцинации как к сезонной. Конечно, то, что большое количество людей уже вакцинировалось, способствовало формированию коллективного иммунитета, но этого недостаточно.

– Как бороться со страхами и предубеждениями, связанными с вакцинацией?

– Только просвещать, в том числе через социальные сети, а также через СМИ, в том числе в ток-шоу, социальной рекламе.

– Насколько подготовлена наша система здравоохранения к росту заболеваемости?

– На мой взгляд, система готова, вопрос, готово ли население выполнять все рекомендации. Они появились задолго до пандемии. Просто именно тогда стали особенно актуальными. И готовы ли граждане психологически к возможным мерам запретительного характера.

Возвращаясь к системе здравоохранения, подчеркну, что есть врачи, которые закалены в борьбе с коронавирусом. Потому мы готовы лучше, чем в начале пандемии, да и иммунитет лучше – кто-то переболел, кто-то вакцинировался. Но нужно серьезно отнестись к возможному росту заболеваемости и выполнять требования Оперативного штаба.