Еврокомиссия (ЕК) в декабре 2025 года представит рекомендации для стран Евросоюза (ЕС) об ужесточении выдачи виз гражданам РФ и других «враждебных стран», сообщили осведомленные источники Politico. По словам говорившего на условиях анонимности представителя Еврокомиссии, готовящаяся общеевропейская стратегия предполагает общие рекомендации для стран ЕС, в том числе введение более строгих критериев для въезда россиян на территорию блока, но не установление обязательных правил.

Новый план, положения которого пока обсуждаются, будет частично «сфокусирован на решении возникающих проблем, особенно связанных с рисками безопасности», отметил собеседник. При этом разрабатываемые меры никак не связаны с потенциальным запретом на выдачу гражданам РФ шенгенских виз, который рассматривается в рамках 19-го пакета санкций ЕС.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году ЕС с сентября того года отменил упрощенный визовый режим с РФ, но решение о выдаче виз остается за каждой страной. Из-за этого правила отличаются. Так, Польша, Чехия, страны Балтии и Финляндия почти полностью перестали выдавать турвизы для россиян, а Венгрия, Франция, Италия и Испания — продолжили.

По данным ЕК, в 2024 году шенгенские визы получили более полумиллиона россиян. Наибольшее число виз выдали Италия (152 тыс.), Франция (124 тыс.), Испания (111 тыс.) и Греция (60 тыс.). Германия предоставила около 17 тысяч виз. Этот показатель значительно выше по сравнению с 2023 годом, но одновременно и существенно ниже довоенного уровня: в 2019-м россиянам было выдано более 4 миллионов виз.

Ранее Reuters и ANSA писали со ссылкой на источники, что ЕК планирует представить проект нового пакета санкций 19 сентября. По данным ANSA, предлагаемые визовые ограничения связаны с увеличением числа въездов россиян в Шенгенскую зону летом 2025 года. Среди возможных мер — квоты на выдачу шенгенских виз туристам из РФ, увеличение сроков рассмотрения заявлений и консульского сбора. (moscowtimes.ru)